Piloto de Vargem se destaca no motocross

Com o número 249 estampado na roupa e na motocicleta, o vargengrandense Pedro Nepomuceno Rosseto, de seis anos, já é piloto de motocross e disputou o seu primeiro campeonato, no domingo, dia 3.

Na ocasião, ele ficou em 4º lugar na Categoria Infantil quando competiu na primeira etapa do Campeonato Paulista Dica Bike World de Enduro FIM, que aconteceu em Santana de Parnaíba (SP). O campeonato disputado é oficialmente reconhecido pela Federação Paulista de Motociclismo, com pilotos representando diversas cidades do estado de São Paulo.

O pequeno, filho de Daniel Rosseto e Marcela Nepomuceno, demonstrou interesse por motos desde o início da infância. “Ele começou a andar de quadriciclo, mas sempre mostrou interesse por moto, pois o pai Daniel faz trilhas. Ele ganhou a moto em 2020 e adaptamos rodinhas para ele conseguir andar. Achávamos que ele não iria conseguir andar e hoje ele domina a moto”, con-tou a mãe.

No ano passado, Pedro fez um curso em São João da Boa Vista com um piloto de motocross chamado Felipe Limonta, que tem uma escola de pilotos em Jarinu (SP). “Depois do curso, continuamos a ter contato com ele, que convidou o Pedro para fazer parte da Equipe LMT Race Team. Felipe Limonta também está competindo no Campeonato com pilotos e os mini-pilotos da sua equipe”, relatou.

Marcela comentou como o filho faz para conciliar estudos e treinamento. “Ele treina de final de semana ou feriados, juntamente com seus pais quando conseguem ter tempo”, disse.

Campeonato

Conforme informou, as datas das próximas etapas do Campeonato Paulista Dica Bike World de Enduro FIM já estão agendadas. A segunda etapa será no dia 15 de maio, em Santa Isabel (SP).

O campeonato é transmitido no canal do Youtube do Dica Bike World e também pelas redes sociais.