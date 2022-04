Polícia Rodoviária recupera caminhão furtado

No início da madrugada desta sexta-feira, dia 15, a equipe da Polícia Militar Rodoviária do sargento Martins e a equipe do sargento Danilo recuperaram em Casa Branca, um caminhão que havia sido furtado de Vargem Grande do Sul, no dia 10 de abril

De acordo com o informado à Gazeta de Vargem Grande, durante patrulhamento, os policiais avistaram o caminhão Ford F 4000, cinza, com placas de Vargem Grande do Sul. Além do motorista mais dois homens estavam no veículo, que seguia sentido Casa Branca a Mococa.

Ao avistar a viatura da polícia, o veículo acelerou e tentou fugir, sendo acompanhado até o pátio do Posto Monte Sinai. Os três ocupantes do caminhão abandonaram o veículo e correram para um matagal nas proximidades, onde o condutor acabou sendo detido.

Após consultar os dados do caminhão, foi verificado que ele havia sido furtado em Vargem no dia 10 de abril. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Casa Branca, onde o delegado responsável, Ademir Delfino de Souza, determinou que fosse lavrado o boletim de ocorrência de apreensão de veículo produto de furto. O condutor detido responderá em liberdade.