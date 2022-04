Etec entrega ovos de Páscoa a entidades de Vargem

Apae recebeu os ovos de chocolate

Alunos e docentes da Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul realizaram na última semana, o projeto Páscoa Solidária, com a confecção e entrega de ovos de chocolate para entidades assistenciais do município.

Segundo o informado, alunos e toda comunidade escolar fizeram a doação dos materiais. Os ovos foram confeccionados pelos alunos do curso técnico de nutrição e dietética e do curso técnico de agroindustria juntamente com os professores.

Etec também doou ovos de Páscoa para a Sociedade Humanitária



Ao todo foram doados 150 ovos de chocolate. Eles foram entregues nos últimos dias para a Apae, a Sociedade Humanitária e também para a Associação Dom Bosco. A diretora Ana Lúcia Braido Assalin Dontale agradeceu a ajuda e colaboração de todos para que esta iniciativa fosse concretizada.