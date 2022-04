ExpoGuaçu começa no dia 20

Após dois anos sem a realização da ExpoGuaçu, a 21ª edição do evento começa no dia 20 de abril, com expectativa de mais de 75 mil visitas em 5 dias.

A organização informou que está investindo para que seja a edição mais confortável para o público. O evento, que está marcado para os dias 20, 22, 23, 29 e 30 de abril, acontecerá na área do Shopping Buriti, na Avenida Rodrigo Mazon, em Mogi Guaçu (SP).“Nós investimos bastante no piso, para que as pessoas consigam transitar mais confortavelmente pelo espaço da festa”, diz Júnior Scarabel, produtor da festa.

Outra comodidade anunciada foram os Passaportes. “O legal do passaporte é que o valor é diferenciado e você entra na festa todos os dias. Para você ter uma ideia, fica menos de R$ 30,00 por dia na pista”, disse a organização.

A edição ainda conta com o diferencial do Camarote Lounge, um espaço que segue os padrões de outras festas, como do Jaguariúna Rodeo Festival.

As principais atrações desta edição são os Barões da Pisadinha, Luan Santana, Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, a dupla de DJs JetLag Music, Clayton e Romário, Ícaro e Gilmar e Hugo e Guilherme, no palco principal.

Mais atrações

Este ano, além das atrações principais, a ExpoGuaçu terá bandas todos os dias no camarote e também a banda Apocalipse no Espaço Country, para o tradicional bailão. Para quem gosta de rodeio, a edição também terá rodeio profissional da Copa VR, com montaria em touros todos os dias.

Programação

Os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial www.seoingresso.com e também nos pontos de vendas oficiais.

A festa tem realização da Samor Promoções e JR4 Produções, com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu.

No dia 20, quarta-feira, véspera do Feriado de Tiradentes, haverá Barões da Pisadinha e DJ Pedro Sampaio. Na sexta-feira, dia 22, será a vez de Luan Santana e a dupla Clayton & Romário. No sábado, dia 23, quem sobe no palco é a dupla Matheus & Kauan e os JetLag Music.

Na segunda semana, na sexta-feira, dia 29, quem se apresenta é a dupla Zé Neto e Cristiano. No último dia de evento, sábado, dia 30, as duplas Hugo & Guilherme e Ícaro & Gilmar que vão animar o público.

Após dois anos sem a realização da ExpoGuaçu, a 21ª edição do evento começa no dia 20 de abril, com expectativa de mais de 75 mil visitas em 5 dias.

A organização informou que está investindo para que seja a edição mais confortável para o público. O evento, que está marcado para os dias 20, 22, 23, 29 e 30 de abril, acontecerá na área do Shopping Buriti, na Avenida Rodrigo Mazon, em Mogi Guaçu (SP).

“Nós investimos bastante no piso, para que as pessoas consigam transitar mais confortavelmente pelo espaço da festa”, diz Júnior Scarabel, produtor da festa.

Outra comodidade anunciada foram os Passaportes. “O legal do passaporte é que o valor é diferenciado e você entra na festa todos os dias. Para você ter uma ideia, fica menos de R$ 30,00 por dia na pista”, disse a organização.

A edição ainda conta com o diferencial do Camarote Lounge, um espaço que segue os padrões de outras festas, como do Jaguariúna Rodeo Festival.

As principais atrações desta edição são os Barões da Pisadinha, Luan Santana, Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, a dupla de DJs JetLag Music, Clayton e Romário, Ícaro e Gilmar e Hugo e Guilherme, no palco principal.

Mais atrações

Este ano, além das atrações principais, a ExpoGuaçu terá bandas todos os dias no camarote e também a banda Apocalipse no Espaço Country, para o tradicional bailão. Para quem gosta de rodeio, a edição também terá rodeio profissional da Copa VR, com montaria em touros todos os dias.

Programação

Os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial www.seoingresso.com e também nos pontos de vendas oficiais.

A festa tem realização da Samor Promoções e JR4 Produções, com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu.

No dia 20, quarta-feira, véspera do Feriado de Tiradentes, haverá Barões da Pisadinha e DJ Pedro Sampaio. Na sexta-feira, dia 22, será a vez de Luan Santana e a dupla Clayton & Romário. No sábado, dia 23, quem sobe no palco é a dupla Matheus & Kauan e os JetLag Music.

Na segunda semana, na sexta-feira, dia 29, quem se apresenta é a dupla Zé Neto e Cristiano. No último dia de evento, sábado, dia 30, as duplas Hugo & Guilherme e Ícaro & Gilmar que vão animar o público.