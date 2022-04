Detran.SP destina R$ 500 mil programa Respeito à Vida para a cidade de Vargem Grande do Sul

O Detran.SP vai destinar R$ 500 mil para intervenções viárias no município de Vargem Grande do Sul, por meio do programa Respeito à Vida. O valor faz parte de um montante de meio bilhão de reais que será distribuído em todo o território paulista. As obras de melhorias serão executadas em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A ação foi anunciada pelo governador Rodrigo Garcia, nesta segunda-feira, dia 18, durante evento em Campinas.

“Nós cruzamos os boletins de ocorrência e identificamos pelo Infosiga os locais, de cada cidade, onde ocorre o maior número de acidentes urbanos. Esse recurso de multas é devolvido aos municípios para que eles possam investir na correção dessas áreas”, ressaltou o governador durante o evento.

O valor alocado em Vargem Grande do Sul será empregado em lombofaixa e equipamento de pintura. Outros 55 municípios da região serão contemplados, totalizando um investimento de R$ 55,8 milhões. Para participar efetivamente da ação é preciso se inscrever no Programa Respeito à Vida e cadastrar as demandas na plataforma Sem Papel. A CDHU desenvolve o projeto e o Detran.SP executa a obra viária. Os montantes variam de R$ 200 mil a R$ 5 milhões e serão distribuídos conforme a população e as ocorrências registradas em cada cidade.

Respeito à Vida

O programa pretende atender a todos os municípios, destinando verbas específicas para as melhorias solicitadas por cada um. Na plataforma digital do Respeito à Vida, as cidades escolherão as intervenções que foram desenhadas para melhorar a segurança viária. São elas: recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, iluminação de faixas de pedestres, ciclofaixas e ciclovias, instalação de conjuntos semafóricos, gradis de proteção e cercamento, equipamentos de pintura e faixa.

Segundo o informado pelo Governo do Estado, as medidas adotadas dentro do programa têm reduzido efetivamente a mortalidade nas ruas dos municípios de São Paulo. Nos últimos três anos, por exemplo, o Programa Respeito à Vida contribuiu para a diminuição de 7,5% no número de mortes no trânsito. Segundo dados do Infosiga, base de dados do programa, o total passou de 5,2 mil em 2018 para 4,8 mil em 2021. Ou seja, 400 vidas foram salvas no período.

“A lógica da gestão do fundo de multas deve ser a mesma da tributação. Da mesma forma que imposto deve ser revertido em benefícios para a população em obras e serviços, dinheiro arrecadado com multas precisa servir de combustível para a realização de campanhas educativas e intervenções de segurança viária”, destaca Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.