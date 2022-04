GCM flagra dupla na rodoviária com porções de maconha

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prenderam um homem e uma mulher por tráfico de drogas na rodoviária da cidade, no domingo, dia 10.

Participaram da ocorrência a equipe do subinspetor Charles e os GCMs Rafael, Silva e K9 Raposa, e os GCMs Francisco, Maurício e Braz. A equipe da Polícia Militar do cabo Consolin e do soldado Rodrigo também compareceu ao local.

A equipe do Canil da GCM foi solicitada para atender a ocorrência, após ser informada que havia um grupo de pessoas fazendo uso de entorpecentes na rodoviária. Assim, com o apoio da viatura da Polícia Militar, o grupo foi abordado.

No bolso de um deles foram encontradas seis porções de maconha e R$ 122,00 em dinheiro. Com uma mulher, foram encontradas oito porções da mesma substância já embaladas para venda.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, permaneceram detidos à disposição da Justiça.