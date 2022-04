Quadrilha falsificou documentos e financiou carro em nome de empresária de São João

Uma quadrilha esteve em Vargem Grande do Sul no dia 6 e comprou um veículo Ford/Fusion financiado, com uso de um documento falsificado em nome de uma empresária da cidade de São João da Boa Vista, pelo valor de R$ 45 mil.

Foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, um boletim de ocorrência sobre associação criminosa, estelionato, falsificação e uso de documento falso e falsidade ideológica.

Ao tomarem conhecimento dos fatos, o delegado de Polícia Antônio Carlos Pereira Júnior e os policiais iniciaram as buscas e conseguiram identificar três dos quatro rapazes da associação criminosa, sendo todos moradores de São João da Boa Vista.

O portal Notícias Policiais informou que eles estavam praticando vários crimes de estelionato relacionados à compra de veículos, calçados e relógios, por exemplo.

No domingo, dia 10, com apoio de policiais civis de São João, foram realizadas buscas nas residências do trio, onde foram apreendidos veículos, em um deles uma motocicleta com numeração de chassi e motor suprimidos, aparelhos celulares, notebook, relógios, dinheiro e documentos utilizados na fraude, tendo entre eles o documento falsificado em nome da empresária.

Conforme o informado, os rapazes usavam endereços da internet com acessos a grupos onde era possível emitir documentos falsificados e cartões de crédito e débito virtuais, os quais usavam nos delitos. As buscas continuam para apuração dos fatos e identificação dos demais envolvidos.