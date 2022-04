Voltado ao público infantil, “Baú de Histórias” incentiva a leitura

Vargem Grande do Sul receberá na próxima semana, um projeto de literatura desenvolvido com apoio da Renovias e que será realizado em escolas da rede pública de ensino. O Projeto Baú de Histórias realiza entregas de acervo literário e oferece oficinas de leitura e contação de história em escolas e instituições das cidades da malha viária da concessionária.

Cultivar o hábito da leitura traz uma série de benefícios que perduram ao longo da vida. A interação proporcionada ali – entre o livro, sua textura, as histórias, etc. – auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, melhorando o vocabulário, a fala e o rendimento escolar. Em função disso, a literatura é considerada uma importante ferramenta para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo, especialmente durante o processo de formação do indivíduo.

Com esse pano de fundo, o projeto “Baú de Histórias” supre uma demanda literária com bibliotecas para suporte nas ações difusoras da literatura e oferecimento de oficinas de contação de histórias. Montado em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, que armazenam todo o acervo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos em geral.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, “Baú de Histórias” é realizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da Incentivar e patrocínio da Renovias.

Em setembro de 2021, 15 instituições das cidades de Mogi Mirim, Mococa, Águas da Prata, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu já receberam seu Baú de Histórias. Durante os meses de abril e maio, outras 18 instituições de oito cidades receberão as estruturas, começando por São José do Rio Pardo. Depois o projeto passa por Mococa, Santo Antônio de Posse, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu e, por fim, em Mogi Mirim.

Em virtude do atual cenário, no momento o projeto está sendo executado por partes, como explica Ewerton Silvino, supervisor de eventos da Incentivar: “A princípio estamos entregando apenas as estruturas físicas. Mas com a expectativa de ampla vacinação e com as flexibilizações, esperamos retomar os encontros presenciais muito em breve, o que possibilitará às crianças e instituições experienciar o projeto de forma completa”.

Incentivadora do projeto nos municípios da região, a Renovias acredita no poder de transformação das comunidades através de projetos sociais, culturais e esportivos que venham a somar na construção de um mundo mais justo e com mais oportunidades. Por isso, ações como o “Baú de Histórias” são apoiadas pela concessionária. “Já entregamos dezenas de ‘Baús de Histórias’ em nossa região e é evidente a empolgação das crianças e das equipes pedagógicas. Afinal, são ferramentas como essa que oportunizam um futuro melhor para as milhares de crianças que serão beneficiadas ao longo dos próximos anos”, pontua o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

Programação

As escolas e entidades atendidas recebem o acervo, composto por livros, fantoches, jogos, brinquedos e outros materiais pedagógicos, e também oficinas gratuitas, que buscam difundir e democratizar a leitura e o mundo da imaginação.

O Baú de Histórias estará em Vargem no dia 27 de abril, quando será disponibilizado para os alunos da Escola Municipal Nair Bolonha, na Cohab 4, no período da manhã, às 10h. Já no período da tarde, a partir das 14, ele estará na Emeb Padre Donizetti, na Vila Polar.

Já as oficinas Baú de Histórias serão desenvolvidas no dia 2 de maio, das 9h às 11h, na Associação Lucas Tapis e nos dias 9 de maio, das 8h30 às 13h30 na Emeb Padre Donizetti e das 10h30 às 13h30 na Emeb Nair Bolonha.