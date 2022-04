Etec abriu processo seletivo para contratar professores

A Escola Técnica Estadual de Vargem Grande do Sul (Etec) está com dois Processos Seletivos Simplificados abertos que têm por objetivo a formação de cadastro de Professores de Ensino Médio e Técnico.

De acordo com os editais, são vagas para atender os componentes curriculares de Gastronomia e Hospitalidade, Nutrição e Higiene dos Alimentos, Desenvolvimento de Modelos de Negócios, Administração de Recursos Humanos e Programação e Algorítimos. As inscrições seguem até o dia 20 de abril.

Para acessar os editais e obter mais informações sobre os processos seletivos, os interessados podem acessar o site da Etec pelo www.etecvgs.com.br. Os interessados em participar dos Processos Seletivos, podem se inscrever pelo site www.cps.sp.gov.br.