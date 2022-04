Exposição sobre a Via Crucis e Pe. Donizetti será aberta ao público neste dia 20

A exposição “Via Crucis: um marco de fé em nossa cidade” será inaugurada na noite da quarta-feira, dia 20, na Casa da Cultura.

A mostra vai exibir o histórico da Via Crucis que foi construída em 2018, em parte do trecho do Caminho da Fé que atravessa Vargem Grande do Sul. Ela é composta pelo marco inicial, onde foi construído o monumento em celebração aos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba do Sul. Além das 15 estações que retratam a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, distribuídas em 12 km do percurso.

A exposição também conta a história do Padre Donizetti Tavares de Lima, beatificado no dia 23 de novembro de 2019 e que foi pároco da paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul. Padre Donizetti tomou posse da paróquia em Vargem em 1909 e permaneceu na cidade até maio de 1926.

Surpresa

Organizada pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, da prefeitura de Vargem Grande do Sul, a exposição terá também uma grande surpresa, que irá emocionar a todos, em especial aos devotos do Pe. Donizetti.

A inauguração da exposição “Via Crucis: um marco de fé em nossa cidade” está marcada para as 19h30 da quarta-feira, dia 22, na Casa da Cultura, à rua Major Correa, 505.