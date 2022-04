Seminário Regional

Na terça-feira, dia 19, será realizado o Seminário Regional em Águas da Prata que terá como tema os Consórcios Intermunicipais. O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e vai debater a cooperação Estado-Município nas Políticas Públicas de Gestão Regional – Consórcios Intermunicipais no enfrentamento dos efeitos da pandemia. O Seminário é direcionado a técnicos e gestores da administração pública municipal das cidades da região.

Candidata novamente

A deputada federal Luiza Erundina (Psol) já manifestou seu interesse em concorrer a mais um mandato como deputada federal. Aos 87 anos, a deputada, que foi homenageada com o título de Cidadã Vargengrandense, uma iniciativa de seu afilhado político, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), comentou que sua presença no Congresso Nacional ainda é necessária.

Fundo dos Direitos da Mulher

A vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) é autora de um requerimento que deve entrar na pauta da sessão desta terça-feira, dia 19, questionando a prefeitura a respeito da intenção do município em criar um Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e instituir um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Também pergunta se a prefeitura tem conversado com o Estado para a implementação de uma Casa da Mulher em Vargem

Políticas Públicas

De acordo com a justificativa da vereadora, a medida busca a criação de políticas públicas na cidade para o acolhimento e proteção da mulher vítima de discriminação e violência, além de promover capacitação para emprego e renda.

Casos se repetem

Danutta tem razão em buscar uma ferramenta mais prática para o atendimento à mulher na cidade. Praticamente todas as semanas as páginas policiais da Gazeta trazem notícias de violência doméstica. E neste ano, a cidade já teve caso de feminicídio registrado. Além de uma preocupação do Estado, essa questão deveria ser do município também. Em Araraquara há um projeto muito consolidado nesse sentido e que poderia ser adaptado à realidade de Vargem.