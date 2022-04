Semifinais da Taça dos Campeões serão disputadas neste domingo, dia 24

Após um intervalo de mais de dois anos, a bola volta a rolar na Taça dos Campeões Regionais de Futebol. O torneio estava nos jogos decisivos de sua 8ª edição, em março de 2020, quando foi suspenso por conta das medidas de isolamento necessárias para conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Com a melhora dos índices da pandemia, a organização do evento, a Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, em acordo com os times, definiu a volta da competição e neste domingo, dia 24, no campo do Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

A primeira partida da semifinal será às 8h30, quando se enfrentam a Sociedade Esportiva Sanjoanense e o Cantoia F.C. e na sequência, às 10h, jogam Grupo JCN contra A.A Vargeana.

A final da 8ª Edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol Manoel Maria da Silva Júnior, Taça Sicoob Crediçucar 2020, em homenagem ao sr. Toru Nako, está prevista para o dia 8 de maio, entre os dois vencedores das partidas deste domingo.

Carteira de vacinação

Juninho Charelli, presidente da Liga, ressaltou que para os jogos, todos os atletas e dirigentes terão que apresentar carteira de vacinação para poderem participar das finais. O público também deverá estar de máscara e apresentar o comprovante de vacinação, conforme comunicado enviado à imprensa.