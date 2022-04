Vitor Hugo disputa segunda corrida do Superbike Brasil 2022

O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa vai ao autódromo de Interlagos neste domingo, dia 24, para disputar a segunda corrida do Superbike Brasil, campeonato de motovelocidade que reúne os principais nomes da modalidade. Vitor Hugo, de 11 anos, disputa na categoria Junior Cup.

A primeira corrida do ano foi disputada no dia 3 de março. O piloto vargengrandense sofreu uma queda na última classificatória, mas se recuperou bem e fez um excelente largada, finalizando a prova na sexta colocação.

Filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, Vítor Hugo corre às 9h, em prova transmitida pelo canal do Superbike Brasil no Youtube, que pode ser acompanhada pelo endereço www.youtube.com/SuperBikeBrasil.