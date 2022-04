Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Dorival Alves de Oliveira, aos 69 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixa a esposa Benedita Aparecida Rodrigues de Oliveira; os filhos Raquel e Sérgio; o genro Adilson; a nora Maria; os netos Maria Fernanda e Lucas; a irmã Terezinha e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastião Missão, aos 83 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixou a esposa Benedita Trindade Missão; os filhos Neusa, Mauro e Aparecida; genro; nora; os netos Kayron, Pâmela, João, Bruno e Gabriel. Foi sepultado no dia 17 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Amélia Figueiró Carozi, conhecida por Melinha, aos 24 anos de idade, no dia 15 de abril. Deixou os pais José Tadeu Carozi e Maria Angélica Figueiró Carozi; a irmã Eloá Figueiró Carozi; o cunhado Thalmany; a sobrinha Júlia e o avô Paulino Carozi. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Francisco de Souza, conhecido por Zé Lica, aos 81 anos de idade, no dia 17 de abril. Era viúvo de Isabel da Silva Souza; deixou os filhos Maria Isabel, Luiz Carlos, Odete de Fátima, José Aparecido, Vera Lúcia e Júlio César e netos. Foi sepultado no dia 17 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Casa Branca

Faleceu Ângela Aparecida de Paula Alonso Fernandes, aos 27 anos de idade, em Campinas, no dia 16 de abril. Deixou a mãe Shirley Rosany de Paula; e o marido Ricardo Belo. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rute Gomes de Jesus, aos 63 anos de idade, no dia 17 de abril. Deixa os filhos Renata, Marcela, Daniele, André, Jaqueline e Stephanie e netos. Foi sepultada no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dirce Conceição Fortunato Vilas Boas, aos 68 anos de idade, no dia 17 de abril. Deixa o marido Aristino Vilas Boas; e as filhas Milene e Daiane. Foi sepultada no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Irma Inês Neves dos Santos, aos 68 anos de idade, no dia 17 de abril. Deixou os filhos Rafael e Rodrigo e netos. Foi sepultada no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Romero Antonialli, aos 81 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixou os filhos Clabim, Cristian, Jonatan e Keila; a irmã Neusa e netos. Foi sepultado no dia 18 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu a professora Sueli Aparecida Alves Silva, aos 76 anos de idade, em São Paulo, no dia 17 de abril. Deixou o marido Zamir Alves Silva; os filhos Aline, Luciano, Fabiano e Fabíola; os netos Allícia, Yuri e Luize e a irmã Stela. Foi sepultada no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Donizete Alves, aos 64 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixou a esposa Ilza Vicente; os filhos Paulo, Everton, Juliana, Taina, Suelem, Tais, Rodrigo, Maria Beatriz e Gabrielly; e netos. Foi sepultado no dia 18 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Espósito, aos 87 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou os filhos Nilva, Oscar, Neide, Pedro, João, Marques e Osmar. Foi sepultado no dia 22 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Ricardo Benedito Tonetti, aos 46 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixou a mãe Izabel Brolo Tonetti; a esposa Angélica; os filhos Aline, João Pedro e Ana Júlia e netos. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.