Inscrições do vestibular da Univesp terminam na segunda, dia 25 e prova será em maio

As inscrições para o vestibular 2022 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – Polo de Vargem Grande do Sul estão na reta final. Os interessados podem se inscrever até segunda-feira, dia 25 de abril.

Os cursos disponíveis para inscrição são Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia; Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Administração Pública, além de dois novos cursos, Bacharel em Administração e Tecnólogo em Processos Gerenciais.

As inscrições são realizadas exclusivamente através do link univesp.br/vestibular, pelo valor de R$ 45,00. A prova será realizada no dia 22 de maio.

O local da prova será informado posteriormente através do site vestibular.univesp.br, sendo de responsabilidade dos inscritos a verificação das orientações e informações para realização do vestibular.

Para tirar dúvidas ou relatar dificuldades com a inscrição do vestibular, o candidato deve entrar em contato na Central de Atendimento da Fundação Vunesp das 8h às 18h, em dias úteis, pelo telefone (11) 3874-6300.

Em Vargem Grande do Sul, o polo da Univesp está situado no prédio da Escola Gilda Bastos, localizada na Rua São Braz, nº 200, na Vila Santa Terezinha.