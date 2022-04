Jardim dos Ipês: primeiro bairro a se preocupar com deficientes visuais e arborização da cidade

O mais novo bairro construído em Vargem Grande do Sul, o Jardim dos Ipês, se destaca não só pela excepcional localização, com aquela vista privilegiada do pôr do sol, como também pelos novos conceitos urbanos que nele estão sendo incorporados, pensando no conforto, na tranquilidade, na acessibilidade e qualidade de vida de seus moradores.

Serão 8.142 m2 de área de lazer e 19.000 m2 de área verde que farão do Jardim dos Ipês o mais preparado para se morar.

E não para por aí: todo lote será entregue com sua árvore plantada e haverá um calçadão de quase 1 km, todo iluminado, para os moradores poderem fazer suas caminhadas.

Foi usado pela primeira vez em um loteamento na cidade o piso tátil: isso mesmo!

Isso significa que temos faixas em alto-relevo fixadas no chão para auxiliar a locomoção de deficientes visuais.

Será a primeira praça com inclusão social, com acessibilidade total, inclusive para os deficientes visuais.

O bairro também contará com parquinho, pista para caminhada

e academia ao ar livre

Um bairro inteiro planejado para a sua qualidade de vida

O que chama atenção é que o Jardim dos Ipês é todo pensado para o conforto da família. Contará com um Mini Centro Comercial, de fácil acesso, onde haverá um supermercado, padaria, drogaria, papelaria e correspondente bancário.

A principal meta foi construir um bairro bonito, limpo, sossegado, arborizado, cheio de alegria.

Esta meta permeou todo o processo de construção do Jardim dos Ipês.

Além disso, as guias de sarjetas são do modelo americano, o que significa que o futuro morador não precisará quebrar a sarjeta para fazer a entrada de sua garagem.

As tampas de água pluvial e esgoto tem travas e amortecedores antirruído e o ponto de água e esgoto individual estão dentro do seu lote.

Se você já teve um terreno em outro local e na hora de construir se deparou com as dificuldades de quebrar a sarjeta, procurar ponto de água e esgoto na rua, no jardim dos ipês você não se preocupará com isso.

Ao idealizarmos o Jardim dos Ipês, a intenção foi dar um passo além, entregar o que o futuro morador merece, fazer mais pela cidade e contribuir para o desenvolvimento da mesma.

O objetivo da Portularis Empreendimentos com o Jardim dos Ipês é que os moradores se orgulhem do bairro em que moram.