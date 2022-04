Na próxima semana ocorre a 3ª Caminhada da Via Crucis

A 3ª Caminhada da Via Crucis ocorre na próxima semana, no domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Enquanto isso, a Comissão Organizadora segue com os preparativos para a caminhada, com o tema “Eis que Faço Nova Todas as Coisas”.

A Via Crucis é um percurso de 12 km com 15 estações construídas ao longo do trecho do Caminho da Fé que passa por Vargem. No dia 1º, a caminhada acontece a partir das 5h30, com concentração no monumento de Aparecida, onde será realizada a bênção dos caminheiros. Às 7h30, ocorre a bênção dos ciclistas.

Lucas Buzato, membro da Comissão da Via Crucis, informou à Gazeta que os fiéis precisam ter em mãos a ficha cadastral com os dados pessoais e informações primárias sobre a saúde de cada um. “A ficha precisa estar com o caminheiro durante a caminhada para o caso dele ter uma indisposição ou passar mal. Assim, os socorristas poderão atender de uma maneira mais adequada”, explicou. Os pontos de retirada das fichas, que são gratuitas, são Farmácia Santa Cecília, Farmácia Santa Rita, PharmaFlora, Fortaleza Modas, Supermercado Ideal e Casa da Cultura.

De acordo com o informado, este ano não será disponibilizado um estacionamento amplo. Por isso, a Comissão pede que o caminheiro utilize carona solidária ou dos transportes gratuitos, que serão disponibilizados em vários pontos da cidade, como na Etec Centro Paula Souza, a praça do Cristo Redentor, a Matriz de Santana e a Igreja Nossa Senhora Aparecida, todos com saída às 4h30 e às 5h.

Lucas ressaltou que o tema, ‘Eis que faço nova todas as coisas’, é um pedido. “Durante tempos de pandemia e um mundo com guerras, é importante suplicarmos por paz, esperança e recomeço”, disse. Assim, a Caminhada da Via Crucis arrecadará alimentos não perecíveis, que serão destinados às instituições da cidade. Os fiéis devem levar o alimento e entregá-lo logo no início do percurso.

A caminhada terá o encerramento com a benção final no Monumento da Ressurreição, em frente à Pousada do Wagner. “Lá teremos pontos de vendas de salgados e refrigerante. Será também o local onde acontecerá o momento mais aguardado na caminhada, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, momento especial onde os profissionais da linha de frente da Saúde, que batalharam na pandemia, serão homenageados”, explicou.

Lucas pontuou que a Comissão pede compreensão com os obstáculos e limitações durante toda a caminhada, sendo fundamental que todos tenham paciência e respeito para com o próximo.

O retorno para a cidade será diferente este ano, com dois pontos de concentração após a benção final, sendo um no Sítio do Pedro Hayashi, cerca de 1 km da pousada e outro ponto será na Igreja do Peroba, cerca de 1,5 km para baixo da pousada. “Isso será feito para melhor segurança para todos e também para facilitar a logística da Guarda Civil Municipal (GCM), que estará presente. Assim, se você possui parentes ou amigos que vão buscá-lo, espere em um dos pontos de encontro”, comentou.

Lucas finalizou com uma mensagem calorosa aos fiéis. “Você é o nosso convidado especial e esperamos que seja um dia inesquecível. Nós contamos com a presença de vocês”, completou.

Como se preparar para a caminhada

Matheus deu dicas para os peregrinos se prepararem

Além do preparo espiritual para participar deste momento de oração, o caminheiro também pode aproveitar a semana para se preparar fisicamente para o percurso. Afinal, são 12 quilômetros e muitos trechos de subida. Para ajudar no preparo físico dos fiéis, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou Matheus Giovanelli João, profissional em Educação Física e proprietário da Studio Force Fit, junto com a também profissional em Educação Física, Isabela Miranda Giovanelli João.

Ele deu dicas de como os caminheiros e ciclistas podem usar a semana para se preparar para o percurso. “Iniciar uma boa hidratação, ingerir alimentos saudáveis, ricos não apenas em macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas, mas também em vitaminas”, disse. Além disso, Matheus pontuou que é importante realizar caminhadas alternando distâncias mais longas e curtas, deixando as mais curtas para os dias anteriores ao evento, bem como realizar séries de alongamentos antes e depois das atividades e dormir bem. Ele ressaltou o que os fiéis devem fazer no dia do evento. “Consumir alimentos com alto teor de fibras, de fácil digestão, realizar alongamento antes do evento e usar calçado apropriado e confortável”, explicou.

Ele aconselhou sobre como os participantes podem levar água e pontuou quais são as comidas mais apropriadas para a ocasião. “A água deve ser levada em recipientes como bolsas e cintos de hidratação e garrafas térmicas, por exemplo. Devem ser levados também alimentos de fácil digestão como frutas, frutas secas e oleaginosas, como castanhas e amendoins, que fornecerão calorias de qualidade e manterão a energia por mais tempo”, finalizou.