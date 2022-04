Prefeitura fecha o Gripário

Aberto no dia 20 de agosto de 2020, o Gripário parou de atender pacientes com sintomas gripais e de Covid-19 na quinta-feira, dia 21 de abril. Esses pacientes agora deverão procurar o Posto de Pronto Atendimento (PPA), que atualmente funciona no prédio do Centro de Saúde, à rua Cap. Belarmino Rodrigues Peres, nº 108.

O Gripário atendia no espaço onde anteriormente funcionava a Fisioterapia, em uma entrada lateral do PPA, na Av. da Saudade. No dia 7 de janeiro deste ano, a Prefeitura realizou a mudança do Gripário para o prédio da antiga Escola Gilda Bastos, à Rua São Brás, 200, na Vila Santa Terezinha, por conta do aumento expressivo da demanda.

Em fevereiro, o registro de novos casos caiu bastante, o que motivou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) a determinar a reabertura do local onde ele funcionava originalmente, mas já adiantando que a medida seria por pouco tempo, uma vez que a expectativa era encerrar esse atendimento diferenciado, que foi muito importante nos momentos mais críticos da pandemia. Assim, como o registro de novos casos segue em velocidade muito baixa, o Gripário teve suas atividades encerradas.

Casos

Na sexta-feira, dia 22 de abril, Vargem somava um total de 6.476 casos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia, com 6.604 casos recuperados. Foram 121 mortes pela doença e outros oito óbitos por outras causas, mas com a presença do SarsCov2, o novo coronavírus.

Atualmente a cidade tem 13 casos ativos da doença, e não há nenhuma pessoa aguardando resultado, conforme o Boletim da prefeitura. Mas 13 moradores aguardam em isolamento a data correta para a realização do teste. No dia 22, não havia nenhum paciente de Vargem internado nem em ala de enfermaria, nem em Unidade de Terapia Intensiva.