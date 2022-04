Relíquia inaugura novo espaço

Com as bênçãos do padre Gilberto Prado, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, foram inauguradas as novas instalações da Relíquia Casa & Construção.

Em um prédio moderno construído especialmente visando a melhor experiência para seus clientes e amigos, a Relíquia agora atende a todos em um espaço com mais de mil metros quadrados, oferecendo mais de 10 mil produtos.

Há 26 anos como referência na área, a Relíquia Casa e Construção, de José Eduardo Buozi, Maria Helena Garcez Buozi e Marilei Garcez, conta com uma equipe de 25 funcionários e aguarda a todos para uma visita em sua loja, localizada à rua Ivo Rodrigues, 357, Jardim Paraíso I.