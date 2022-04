Como se preparar para a caminhada

Além do preparo espiritual para participar deste momento de oração, o caminheiro também pode aproveitar a semana para se preparar fisicamente para o percurso. Afinal, são 12 quilômetros e muitos trechos de subida. Para ajudar no preparo físico dos fiéis, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou Matheus Giovanelli João, profissional em Educação Física e proprietário da Studio Force Fit, junto com a também profissional em Educação Física, Isabela Miranda Giovanelli João.

Ele deu dicas de como os caminheiros e ciclistas podem usar a semana para se preparar para o percurso. “Iniciar uma boa hidratação, ingerir alimentos saudáveis, ricos não apenas em macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas, mas também em vitaminas”, disse. Além disso, Matheus pontuou que é importante realizar caminhadas alternando distâncias mais longas e curtas, deixando as mais curtas para os dias anteriores ao evento, bem como realizar séries de alongamentos antes e depois das atividades e dormir bem. Ele ressaltou o que os fiéis devem fazer no dia do evento. “Consumir alimentos com alto teor de fibras, de fácil digestão, realizar alongamento antes do evento e usar calçado apropriado e confortável”, explicou.

Ele aconselhou sobre como os participantes podem levar água e pontuou quais são as comidas mais apropriadas para a ocasião. “A água deve ser levada em recipientes como bolsas e cintos de hidratação e garrafas térmicas, por exemplo. Devem ser levados também alimentos de fácil digestão como frutas, frutas secas e oleaginosas, como castanhas e amendoins, que fornecerão calorias de qualidade e manterão a energia por mais tempo”, finalizou.