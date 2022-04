Comunidades do WhatsApp

O WhatsApp divulgou no dia 14, que está trabalhando em uma atualização que vai “oferecer maneiras privadas e seguras para os grupos se comunicarem”. Em tese, são ferramentas que visam facilitar a comunicação entre grupos que tenham algo relacionado, por exemplo: pais de alunos de uma mesma escola, clientes de diferentes estados de uma mesma empresa, departamentos de uma mesma igreja.

Essa ferramenta que será chamada de “Comunidade do WhatsApp” terá uma descrição que informará quais os grupos existentes, e a pessoa interessada poderá ingressar no grupo que for do seu interesse. Mas o que essa comunidade traz de benefícios?

Mais controle para administradores

Os administradores poderão gerenciar as conversas dentro dos grupos de maneira privada, eles escolherão quais os grupos que farão parte da comunidade, criando, adicionando ou excluindo assim como para membros de cada grupo. Além disso, administradores também poderão excluir mensagens ou arquivos de mídia que julguem ser inadequados.

Mais controle para os membros

Os usuários que não são membros também terão um certo controle sobre suas contas, cada pessoa poderá escolher quem pode adicioná-lo em um grupo ou comunidade e quem não poderá. Além disso, usuários poderão denunciar abusos, bloquear contatos e sair de comunidades indesejadas. Outra novidade é que cada pessoa poderá sair de um grupo de forma silenciosa, sem que ninguém seja notificado.

Limites para números de

participantes e descoberta

O WhatsApp tem como premissa a conversa entre pessoas que já se conhecem, por isso não será possível procurar e encontrar contatos dentro da rede, como é feito no Telegram, também só será permitido aos administradores de comunidade enviar mensagens para todos os grupos, e o encaminhamento de mensagens só será permitido para um grupo de cada vez, hoje é permitido para até cinco grupos.

Criptografia e privacidade

As mensagens dentro do WhatsApp permanecem privadas, e a promessa é de que continuará com esta segurança, portanto, somente os membros do grupo poderão ver o que está sendo discutido ali dentro. O número de contato de cada pessoa ficará oculto para pessoas da comunidade que não estão naquele grupo, somente administradores e membros do grupo poderão ver.

Ações contra comunidades abusivas

Os usuários também poderão denunciar comunidades abusivas, que possuem distribuição de pornografia infantil, coordenação de violência ou tráfico de pessoas entre outros motivos problemáticos. Assim, poderão ser banidos todos os membros ou administradores de comunidades.

Com as comunidades virão atualizações que também vai melhorar o uso de todos os usuários do aplicativo, algumas delas são:

Reações com emojis estão chegando para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens.

Compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

Chamadas de voz para até 32 pessoas, que poderão entrar com apenas um toque, com um design totalmente novo, para aquelas horas em que falar ao vivo é melhor que por escrito.

Essas atualizações estão em processo de aprendizagem e com o tempo serão melhoradas de acordo com as necessidades. Mas podemos entender que estas são algumas ações que trarão facilidades a coordenadores de ONGs, gerentes comerciais, comerciantes, micro empresários e qualquer pessoa que utilize o WhatsApp como ferramenta de trabalho.

No entanto, tudo indica que as comunidades somente chegarão no Brasil após as eleições, que acontecem em outubro deste ano.

E você, acredita que estas novas funcionalidades que o WhatsApp está trazendo, irá facilitar o seu trabalho? Comente aqui sua opinião sobre isso.