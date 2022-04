Tiro de Guerra 02-092 de Vargem celebra Dia do Exército

Na terça-feira, dia 19 de abril, foi celebrado o Dia do Exército Brasileiro e o Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, celebrou a data com uma série de atividades durante toda a semana.

Em comemoração aos 374 anos do Exército Brasileiro, os 50 atiradores, sob o comando do chefe de instrução 1º Sargento Bruno de Paula Prates, participaram de uma corrida por vários pontos da cidade.

Outra atividade tradicional no TG é a disputa de cabo de guerra e o levantamento de pneus entre os pelotões, “com a finalidade de congraçamento entre os atiradores, além de despertar atributos da área afetiva, como camaradagem, espírito de corpo, determinação, coragem e resistência física”, conforme foi publicado nas redes sociais do TG 02-092.

Já no dia 19, foi realizada uma formatura em comemoração aos 374 anos do Exército Brasileiro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, com a realização da leitura da Ordem do Dia, canto da Canção do Exército e hasteamento do Pavilhão Nacional, juntamente com as bandeiras do Estado de São Paulo e do município de Vargem Grande do Sul.