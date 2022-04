Agrediu mulher e filha e fugiu

Na quinta-feira, dia 14, um rapaz agrediu sua companheira, de 29 anos, e a filha dela, de 14 anos, na Vila Santa Terezinha, por volta das 14h50.

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada e os cabos Estevam e Rodrigo foram ao local. Lá, a vítima relatou que houve um desentendimento com seu companheiro e que ele a teria agredido, bem como sua filha também.

Ao verificarem os danos na casa, os policiais viram uma porção de maconha na janela da cozinha.

As vítimas foram levadas ao Hospital, onde passaram por perícia médica e, após, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul.

O delegado de polícia tomou conhecimento dos fatos e determinou a elaboração do boletim de ocorrência de lesão corporal e ameaça, pedindo medida protetiva em caráter de urgência contra o agressor.