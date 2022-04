Atletas de Vargem conquistam medalhas em evento internacional de Taekwondo

Construída para receber as competições de luta das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, a Arena Carioca 1, recebeu na última sexta-feira, dia 15, dois dos mais importantes eventos internacionais do Taekwondo e do Parataekwondo. O Rio Open G2 e o Campeonato Pan-Americano de Parataekwondo reuniram grandes nomes da modalidade. E dois atletas de taekwondo de Vargem Grande do Sul fizeram bonito, conquistando medalhas: Luísa Ranzani, que levou o ouro, e Pedro Henrique Palmiro, que ficou com a prata.

O Rio Open G2 vale 20 pontos no ranking Mundial e Olímpico e teve a participação de mais de 300 atletas e equipes dos Estados Unidos, Chile, Colômbia, Equador, México, Bolívia, Índia, Peru, Irlanda, República Dominicana, Uruguai, Argentina, Gâmbia, França e Haiti. As três quadras de competições tiveram transmissões ao vivo pelo youtube da Confederação Brasileira de Taekwondo, entre outros canais internacionais.

De Vargem Grande do Sul, a equipe Hwarangdo marcou presença no evento organizado pela WT, federação mundial da modalidade, representada pelo técnico Ricardo Ramos, o conhecido Rick, e os atletas Pedro Henrique Palmiro e Luísa Ranzani. Representando o Brasil, o Estado de São Paulo, Vargem Grande do Sul e a equipe Hwarangdo, Luísa e Henrique conquistaram suas medalhas.

Participações

Luísa Ranzani entrou em quadra no dia 16, logo pela manhã, enfrentando a atleta do Chile. Apesar de estar bem, preparada a lutadora chilena não foi páreo para Luísa, que se mostrou superior, venceu e avançou para a final.

As lutas finais da categoria aconteceram no período da tarde, quando Luísa enfrentou a atleta carioca em uma luta bastante acirrada, que terminou empatada após os três primeiros rounds e foi para o desempate, pelo golden point. Mais uma vez muito preparada e focada, conforme destacou seus treinadores, Luísa venceu sua adversária, subiu ao lugar mais alto do pódio e conquistou a medalha de ouro e os pontos no ranking mundial. “Não podemos deixar de elogiar a atuação do técnico Ricardo Ramos, que foi decisiva na luta”, conforme lembrou o professor Carlos Xavier, responsável pela equipe Hwarangdo.

Logo em seguida, entrou em quadra o atleta Pedro Palmiro, em seu primeiro evento de nível nacional e internacional. Apesar do belo desempenho, acabou sendo derrotado por pontos em uma luta bastante elogiada contra o atual titular da seleção brasileira na categoria.

“Os atletas estão de parabéns pelo simples fato de estarem nesse grande evento. Eles já são vitoriosos, pois sabemos das dificuldades encontradas no esporte amador e os atletas, junto com os pais, fizeram de tudo para estarem presentes nesse mega evento internacional”, observou Rick.

“Agradecemos por todo apoio dos pais amigos e patrocinadores dos atletas. Medalhar em eventos de grande nível como este não é possível sem a ajuda de um enorme grupo de amigos, familiares, patrocinadores e entusiastas da modalidade. As medalhas são um pouquinho de cada um”, comentou. “À frente da equipe, queremos também agradecer ao mestre Carlos Xavier pelo apoio e incentivo”, disse.

“Em especial agradecemos à Maira Melchiori que esteve presente com a equipe durante todos os dias do evento, sem dúvida foi de grande valia, ressaltando que Maira é atual personal da atleta Luísa Ranzani que estava ‘voando em quadra’”, comentou o treinador.

Ele lembrou ainda que de 30 de abril a 1º de maio Luísa, Pedro e os demais atletas da equipe disputam a segunda etapa do Campeonato Paulista.

Apoio fundamental

Mestre Carlos Xavier, fundador e responsável pela equipe Hwarangdo, lembrou que os gastos de um evento como este são muito caros, desde viagem, estadia, alimentação e em especial as inscrições e taxas da confederação e federação mundial. “As taxas do evento são todas em dólar. A inscrição, por exemplo, US$ 150,00, ou seja, mais de R$ 700,00. O curso de técnico que é feito pelo Rick foi orçado em US$ 209,00, mais de R$ 1.200,00”, explicou.

Por isso, a equipe fará uma ação entre amigos para ajudar com os custos dos atletas e técnico. Quem puder colaborar pode entrar em contato com os atletas Luísa e Pedro ou ainda com o técnico Rick, mestre Carlos Xavier, os pais da Luísa, Apohara e Paula ou ainda no Studio Maira Melchiori, para demais informações.

Luísa

Medalha de ouro no torneio, Luísa falou à Gazeta. “Estou muito feliz com o meu desempenho na competição. Consegui colocar em prática tudo aquilo que era passado durante os treinos, mesmo no momento mais difícil da luta”, comentou.

A atleta disse que fez um treinamento diferenciado visando o Open. “Nas semanas antes da competição, buscamos fazer um treinamento tático e físico mais voltado a aquilo que seria mais importante durante a luta”, explicou. Satisfeita com o resultado após uma luta extremamente difícil, Luísa falou sobre a importância dessa conquista. “Para mim, essa medalha mostra que tudo está no caminho certo, fluindo para alegrias ainda maiores e que junto de pessoas queridas é possível chegar muito longe”, disse.

A atleta contou que ainda em 2022 vai disputar o Campeonato Panamericano, além de outros campeonatos abertos internacionais, como o Chile e Argentina Open, além dos eventos nacionais, como Brasileiro, Jogos Regionais, Jogos Escolares e Copa do Brasil.

Pedro Henrique

Em entrevista à Gazeta, Pedro, que mora em Casa Branca, comentou sobre como se preparou para o torneio. “Tive todo acompanhamento nutricional feito pelo Rafael Scalfo, seguido de uma rotina de treinos diários de musculação e de taekwondo, na qual viajo todo dia para Vargem para treinar”. “Nosso professor Ricardo Ramos e o mestre Carlos Xavier dão total apoio e incentivo nos treinos”, afirmou.

No torneio, Pedro enfrentou o atleta do Paraná na final, em uma luta dura. “Apesar de não ter conquistado o primeiro lugar, acredito que estamos indo no caminho certo, a cada dia agregamos e melhoramos algo”, avaliou. Ele se prepara agora para disputar as próximas etapas do Paulista. “Mas também estamos visando outras competições no caminho”, afirmou.