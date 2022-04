Dois moradores pegaram dengue em Vargem neste ano

Até esta semana, das três pessoas de Vargem Grande do Sul notificadas por dengue, causada pelo mosquito Aedes aegypti, duas testaram positivo para a doença. As informações são do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal e foram passadas para a Gazeta na terça-feira, dia 19.

Em 2019, um surto de dengue acometeu a cidade, onde, durante todo o ano, 566 pessoas foram notificadas e 435 contraíram a doença. Desde então, é possível notar uma queda, sendo que em 2020, 241 munícipes foram notificados por dengue, mas 208 testaram positivo. Em 2021, felizmente o número caiu ainda mais, sendo que apenas 93 pessoas foram notificadas e 62 delas pegaram a doença.

A Gazeta de Vargem Grande analisou os dados próximos à época atual nos três últimos anos. No ano passado, até o dia 19 de março, apenas três pessoas haviam testado positivo para a dengue. Em 2020, até 16 de abril, a cidade contabilizava 78 casos confirmados em 107 notificações. Em 2019, até o final de abril, Vargem somava 226 notificações e 145 positivos.

Ainda que as chuvas intensas registradas neste verão e o aumento das temperaturas preocuparam em algumas regiões do interior de São Paulo, gerando alerta para um possível surto da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, é esperada uma queda ainda maior nos casos de Vargem neste ano. Afinal, após três meses do ano, apenas duas pessoas contraíram dengue.

Prevenção

O jornal procurou a Prefeitura Municipal para ver se haverá algum mutirão de coleta de entulho e possíveis criadouros na cidade. Foi informado que até o momento os casos no município são baixos e o controle e combate estão sendo realizados pelos agentes de combate de endemias e agentes comunitários. “Estão sendo realizadas visitas casa a casa, intensificação de ações em determinadas áreas, controle de pontos estratégicos e imóveis especiais, como também recebimento e fiscalização de denúncias de possíveis criadouros”, disse.

A prefeitura ressaltou que o trabalho de prevenção e controle das arboviroses, como a dengue, não para e é intensificado em determinadas épocas do ano. “Quanto à arrastão ou mobilização social, a Vigilância Sanitária está realizando Avaliação de Densidade Larvária (ADL) para medir o índice de infestação larvária no município. A partir desses dados, se necessário, serão elaboradas as estratégias de controle das arboviroses”, completou.