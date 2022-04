Pescadores fisgaram muitos peixes no 5º Torneio de Pesca

O dia mal tinha amanhecido na última sexta-feira, dia 15, quando os primeiros pescadores começaram a arrumar suas tralhas nas margens da Barragem Eduíno Sbardellini, para participarem do 5º Torneio de Pesca, uma tradição realizada nos feriados da Sexta-Feira Santa, em Vargem Grande do Sul.



A entrada dos pescadores foi liberada às 6h. Para incrementar o torneio e proporcionar oportunidade para que todos pudessem fisgar seus peixes, no dia 13, a prefeitura soltou no lago da represa 1.500 kg de tilápias com aproximadamente 1 kg cada uma e 300 kg de patinga, pesando cerca de 1,5 kg cada uma.

Os pescadores foram se arrumando ao redor da barragem e logo a maioria dos pontos já estava ocupado com pescadores sozinhos, famílias, duplas, enfim, muita gente veio participar do evento, que contou ainda com animação para a criançada, com brinquedos infláveis e distribuição de sorvete, oferecidos pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio da prefeitura.



Durante o evento foi realizado sorteio de vários brindes doados pelas empresas da cidade, além das premiações do torneio para os pescadores e pescadoras que pegaram o maior peixe; o peixe mais pesado; o pescador mais jovem e o mais velho; o melhor traje; e o melhor contador de estórias.

Destaque

Dentre as centenas de pescadores que participaram do 5º Torneio de Pesca realizado na Sexta-feira Santa, na Barragem Eduíno Sbardellini, destaque para o pescador Marcos César Gambaroto, 56 anos, que há muitos anos pesca no local e no dia do torneio, pegou mais de 22 kg de peixe, sendo 16 patingas pesando as maiores 2.400kg e 2.200kg. Segundo ele, poderia até ter conquistado um dos troféus, mas não quis pesar os peixes na hora, pois estavam pegando muito no seu poço e não se arriscou a deixar o local.

Ele pescou perto do alambrado da Estação de Tratamento de Água (ETA), onde saíram boas quantidades de peixe. No último domingo, Marcos César ainda voltou a pescar no local e pegou um bom catfish e mais uma patinga. Ele elogiou o torneio e parabenizou os organizadores.

Apoio

O torneio contou com a colaboração do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR), Assessoria de Comunicação, Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Guarda Civil Municipal, Segurança e Trânsito, além de voluntários como o Tiro de Guerra e os Escoteiros “Curumins da Mantiqueira.

Brindes

A prefeitura informou que aqueles que ainda não retiraram os brindes, devem procurar o Departamento de Meio Ambiente, localizado à rua Sete de Setembro, 300, até sexta-feira, dia 28, das 8h às 17h, munidos do cupom. Foram premiados os números 270, 271, 355, 361, 394, 517, 560, 728, 848 e 982.