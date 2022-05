Caminhada da Via Crucis acontece neste domingo, dia 1º

A 3ª Caminhada da Via Crucis ocorre neste domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. A Via Crucis é um percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul e este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Eis que Faço Nova Todas as Coisas’, a partir das 5h30, no monumento de Aparecida, com a bênção dos caminheiros. Às 7h30, ocorre a bênção dos ciclistas.

No domingo, dia 24, aconteceu na Igreja Matriz de Sant’Ana a bênção e envio da Comissão Via Crucis, celebrada pelo padre Hélio. Na ocasião, a Comissão pode rezar junto do sacerdote a Oração da Via Crucis.

Durante a última semana, a Comissão Organizadora da Via Crucis se empenhou nos últimos preparativos. Lucas Buzato, membro da Comissão, relatou que pensando na infraestrutura do evento, o número de banheiros químicos durante todo o trajeto foi aumentado significativamente, bem como houve melhorias na estrada em parceria com a Prefeitura Municipal, que esteve trabalhando nos últimos dias principalmente no famoso ‘Morro da Cidinha’.

De acordo com o informado, este ano não haverá estacionamento amplo. Por isso, a Comissão pede que o caminheiro utilize carona solidária ou dos transportes gratuitos, que serão disponibilizados em vários pontos da cidade, como na Etec Centro Paula Souza, no Cristo Redentor, na Matriz de Sant`Ana e na Igreja Nossa Senhora Aparecida, todos com partida prevista às 4h30 e às 5h.

A Comissão reforça a importância das fichas de inscrição que devem ser preenchidas com dados primários sobre a saúde do participante, pois desta forma os socorristas poderão prestar atendimento caso ocorra alguma indisposição.

Os pontos de retirada das fichas, que são gratuitas, são Farmácia Santa Cecília, Farmácia Santa Rita, PharmaFlora, Fortaleza Modas, Supermercado Ideal e Casa da Cultura.

Lucas explicou que o tema deste ano é uma súplica pela paz, esperança e recomeço. Por isso, será realizada novamente a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a Casa Dom Bosco, Apae e Sociedade Humanitária. Os alimentos serão entregues já no monumento de Aparecida onde também acontece a concentração para iniciar a caminhada.

Encerramento

O encerramento da caminhada será com a benção final no Monumento da Ressurreição, em frente à Pousada do Wagner, com a chegada da imagem da Nossa Senhora Aparecida e homenagem aos profissionais da linha de frente que batalharam na pandemia. No local, haverá venda de salgados e refrigerantes.

O retorno para a cidade será diferente este ano, com dois pontos de concentração após a benção final, sendo um no Sítio do Pedro Hayashi, cerca de 1 km da pousada e outro ponto será na Igreja do Peroba, cerca de 1,5 km para baixo da pousada. Isso para facilitar a logística da Guarda Civil Municipal (GCM), que estará presente. Assim, caso familiares ou amigos forem buscar os fiéis, é imprescindível respeitar os pontos de encontro.