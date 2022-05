Centenas de atletas disputarão 1º Open de Beach Tennis do Espaço Beach

O Espaço Beach Tenis Club Lounge, de Vargem Grande do Sul, sedia neste final de semana etapa do 1º Open WIT Wealth, Investiments & Trust Beach Tennis, reunindo centenas de partidas em diversas categorias. Contando com oito quadras, sendo quatro cobertas, o Espaço Beach vai receber duplas de toda a região para o campeonato que teve início na sexta-feira, dia 29 de abril e segue até este domingo, dia 1º de maio.

Para receber este torneio, o Espaço Beach Tenis Club Lounge oferece uma infraestrutura que tem recebido elogios dos praticantes da modalidade. De acordo com Fernando Proite, o conhecido Protinho, que junto de sua família construiu o Espaço Beach em Vargem, os atletas, torcedores e visitantes poderão contar com serviço do restaurante que ficará aberto durante todo o evento, além de parceiros que comercializarão pizza, lanches, materiais esportivos e mais.

De acordo com Marcelo Chipanga, professor de beach tennis do Espaço Beach, o open promete ser um sucesso. “O primeiro torneio do Espaço Beach em Vargem Grande do Sul será um estouro. Com quase 300 atletas, 480 inscrições em 20 modalidades, sub 14, 30+, 40+, A, B, C, D, masculina e feminina, serão três dias de competições, terminando no domingo às 20hs, com atletas de várias cidades da região e muitos de Vargem. Serão 380 jogos, em oito quadras, sendo quatro cobertas, únicas em toda região”, detalhou.

O professor comentou ainda que a academia de beach tennis conta com 115 alunos e mais sócios no clubinho. “Nossa estrutura tem vestiários completos, bar e lanchonete e uma área maravilhosa para relaxar”, afirmou. “O beach tennis é um esporte com muitos praticantes no mundo, surgiu na Itália em Ravenna e já é o segundo esporte no Brasil. Aqui é uma grande paixão, pois os elementos que envolvem o jogo são verdadeiros tesouros para o brasileiro, como clima praiano, resenha entre parceiros e diversão fazem parte das características do Beach Tennis. Além disso, os benefícios para o corpo e mente são inúmeros”, explicou.

As inscrições para o torneio estão encerradas, mas quem quiser conhecer a modalidade ou torcer para as duplas, pode comparecer no Espaço Beach Tenis Club Lounge, que fica à Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 631, no Jardim Estância das Flores.

As duplas irão competir nas oito quadras do Espaço Beach