Neste dia 30, tem vacinação Contra Sarampo e Gripe

O Ministério da Saúde do Governo Federal promove neste sábado, dia 30, o Dia D de Vacina contra Gripe e Sarampo. Em Vargem Grande do Sul, o Departamento Municipal de Saúde conduzirá a ação que será realizada nos postinhos de vários bairros, das 8h às 16h.

De acordo com a prefeitura, a imunização contra a gripe será aplicada em idosos de 60 anos ou mais e em profissionais de Saúde. Já a vacina contra o sarampo será destinada a crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, além de trabalhadores da Saúde. O morador precisa levar RG, CPF, Cartão do SUS e Cartão de Vacinação.

A campanha de vacinação será realizada nas Unidades de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar; Renato Jonas Milan, no Centro; Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista.

A prefeitura ressalta que a carteirinha de vacinação em dia é necessária para realizar a matrícula nas escolas da rede municipal.