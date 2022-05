Peres Atacarejo analisou mais de 1.200 currículos

Uma das empresas que mais recentemente admitiu pessoas, a Peres & Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios do empresário Ademir Peres, 52 anos, deve inaugurar neste mês de maio o primeiro atacarejo da cidade e, além dos 60 funcionários que trabalham na sua empresa localizada na Av. Centenário, que atende toda a região, abriu 35 novos postos de trabalho para atender no Peres Atacarejo e contratou 12 estagiários junto à ACI.

Trabalhando no ramo de atacado e distribuição de alimentos desde 91, Ademir montou a sua distribuidora no ano 2.000 e agora investe em um novo segmento, que é descrito como uma forma moderna de comércio que une o atacado e o varejo, utilizando os conceitos self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). Sua loja está sendo montada na Av. Walter Tatoni, em frente ao Posto São Paulo.

Entrevistado sobre a questão do trabalho devido às comemorações do Dia 1º de Maio, disse que tão logo começou a procurar pelos seus novos funcionários, divulgando através do jornal Gazeta de Vargem Grande que precisava de pessoas para trabalhar na nova empresa e também através de outros meios de divulgação nas redes sociais, recebeu cerca de 1.200 currículos para serem analisados pelo seu departamento de Recursos Humanos (RH).

O empresário afirmou que não teve muita dificuldade para encontrar seus novos auxiliares e que as vagas foram preenchidas rapidamente, sendo que o seu RH levou mais em consideração na hora de fechar os contratos, foi a experiência dos entrevistados, uma vez que se tratava de uma experiência nova e que precisava de mão de obra já familiarizada com o processo.

A maioria dos currículos que a empresa recebeu era de pessoas sem experiência no ramo e que não atendiam as exigências necessárias. A expectativa segundo o empresário, é de crescimento do setor e de mais contratações futuras. A mão de obra que o Peres Atacarejo precisava foi toda preenchida pelos trabalhadores da cidade.