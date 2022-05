Profissional de RH fala sobre requisitos de candidatos

Uma das empresas que mais contrata em Vargem Grande do Sul, o grupo empresarial Fuzil possui atualmente cerca de 230 funcionários trabalhando em vários ramos de negócios e está sempre buscando novos profissionais para compor seu quadro de colaboradores. Para falar a respeito do emprego, nesta reportagem especial sobre o Dia do Trabalho que será comemorado neste domingo, dia 1º de maio, o jornal Gazeta de Vargem Grande entrevistou a administradora de Recursos Humanos do Grupo Fuzil, Ana Carolina Franchi de Oliveira Fabris, há 16 anos na empresa e há oito anos como responsável pelo RH da Fuzil.

Simpática, determinada, Ana Carolina deixa claro que hoje no mercado de trabalho é fundamental a pessoa estudar, buscar conhecimento, ter cursos e formação universitária ou técnica para ingressar numa empresa e nela crescer. “Vagas existem, mas é difícil às vezes encontrar a pessoa preparada para o cargo, pois isso envolve conhecimento, busca pela aprendizagem constante”, afirmou.

São através de anúncios feitos nas redes sociais, inclusive no jornal Gazeta de Vargem Grande, que a empresa busca no mercado de trabalho seus novos funcionários. As pessoas enviam os currículos através do e-mail da Fuzil ou vão até a sede da mesma na Rodovia SP 344, km 243,4, e os mesmos são analisados de acordo com a função desejada.

Os requisitos básicos, conforme explicou Ana Carolina, são escolaridade, experiência e na entrevista são analisados o histórico, o comportamento, o comprometimento e o interesse em aprender que o candidato apresenta. “Não ter ensino suficiente não chega a ser um empecilho, dependendo da função, mas é necessário ter no mínimo o ensino fundamental”, afirmou a administradora.

Ela comenta que para quem não tem o devido estudo, a chance de crescimento fica mais difícil e os cargos disponíveis são mais braçais. Nesta situação, o Grupo Fuzil emprega cerca de 50 funcionários. Na análise feita, é levada em consideração na hora de se contratar, a experiência e o histórico do pretendente. “A forma como a pessoa se comporta, o comportamento que ela apresenta, o comprometimento que teve em outras empresas que trabalhou, tudo isso é levado em consideração na hora da escolha”, disse Ana Carolina.

A administradora de RH comentou que existem muitas oportunidades de estudos nos dias atuais, de forma gratuita, tanto pelo estado, por instituições ou pelo município, que oferecem cursos importantes que vão agregar mais na hora da escolha do funcionário que melhor atende as necessidades da empresa. “Sempre é um diferencial que pode levar à contratação”, afirmou.

Ela citou a parceria que o Grupo Fuzil faz com a Etec, visando a contratação de jovens para o primeiro emprego e também exemplificou que no município existe a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univeso), que fornece importantes cursos universitários, totalmente online e gratuitos, de alta qualidade, com professores da USP, Unicamp e Unesp e que são ótimas oportunidades para quem quer crescer e ter um emprego melhor. “Oportunidades existem, basta a pessoa ter vontade, interesse em aprender e determinação, que consegue”, finalizou.