São José reinaugura neste dia 1º, área de lazer da Ilha São Pedro

Turistas de toda a região poderão desfrutar das belezas naturais do Rio Pardo que corta a cidade de São José do Pardo. O município é cercado pelas belezas naturais da Área de Lazer e a Ilha São Pedro que foram todas revitalizadas proporcionando o cenário perfeito para a prática de turismo de aventura e ecoturismo.

Assim, neste domingo, dia 1º de maio, às 9h acontece a reinauguração da Área de Lazer com recreação infantil, música ao vivo, competições esportivas, apresentações artísticas e atrações para todas as idades em um local arborizado, com praça de alimentação e food trucks.

Às 10h acontece a inauguração da Ilha São Pedro, também na região central da cidade, que conta com uma área de mais de 11 mil metros quadrados e mantém mais de 100 espécies de animais entre mamíferos, aves e répteis.

Palco flutuante

Uma das principais atrações do evento será a apresentação diferente na Área de Lazer, uma banda que os músicos vão tocar sobre o Rio Pardo, em um palco flutuante, às 17h. O show terá parte do repertório de músicas clássicas, passando por temas de filmes, conforme adiantou a prefeitura de São José.