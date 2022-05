Centenas de caminheiros participam da 3ª Caminhada da Via Crucis

Com as bençãos de N. Sra. Aparecida, dadas pelos padres Eduardo e Hélio, por volta das 5h30, centenas de caminheiros participaram neste domingo, feriado do dia 1º de Maio, da 3ª Caminhada da Via Crucis, saindo do monumento à Padroeira do Brasil, situada no início da estrada do Barro Preto, no Caminho da Fé, para um percurso de 12 km, passando pelas 15 Estações que contam a paixão de Cristo rumo ao calvário.

Durante a benção, foi lembrado os mortos pela Covid 19, sendo que só em Vargem faleceram 128 pessoas, que tiveram em suas homenagens uma rosa branca para cada depositada junto ao monumento e os mais de 660 mil brasileiros que morreram durante a pandemia em todo o Brasil. Também foi feito um pedido à Senhora Aparecida pela paz no mundo.

A diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, ajudou a coordenar a caminhada, junto com os membros da Comissão da Via Crucis. Após as bençãos, todos tomaram rumo ao monumento à Ressurreição, caminho que demandaria mais de duas horas de duração. No término do trajeto, junto à Pousada do Wagner, no sítio da família de Chico Cuti, haveria a benção final com a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Às 7h30 estava previsto a saída junto ao monumento, dos ciclistas. Depois de dois anos sem que fosse possível ocorrer a caminhada devido à pandemia do Coronavírus, ela volta a acontecer em Vargem Grande do Sul, atraindo centenas de caminheiros e devotos do município e também da região, incrementando não só a parte religiosa e cultural, como também incentivando o turismo na cidade.