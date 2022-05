Agrediu mulher com cabo de vassoura e foi pego

Na quinta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica em casa no Centro, por volta das 19h50. Compareceu no local a equipe do cabo Mateus e do soldado Jangoas.

Em contato com a vítima de 30 anos, ela declarou que acionou a Polícia Militar pela segunda vez no mesmo dia, pois na primeira vez o seu companheiro, de 45 anos, havia saído da residência e, ao retornar, ele a agrediu com um cabo de vassoura de metal. Ela informou que desejava registrar a ocorrência.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência da Polícia Civil e as partes foram liberadas.