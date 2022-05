Comerciantes de Vargem têm boas expectativas com Dia das Mães

No próximo domingo, dia 8, é celebrado o Dia das Mães. A data será comemorada pela primeira vez após o Governo Federal anunciar a suspensão da situação de emergência sanitária por conta da pandemia da Covid-19. Com a melhora neste cenário, a expectativa é que as famílias voltem a se reunir para celebrar a data e presentear as mães. O avanço da inflação está preocupando o consumidor, mas os comerciantes de Vargem se dizem otimistas com a previsão de vendas.

Anualmente, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data em vendas para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas realizou uma pesquisa que mostra que 79% dos brasileiros pretendem comprar pelo menos um presente no Dia das Mães, sendo que em 2021, o número era 77%.

A pesquisa aponta que a expectativa é de um crescimento de 50% nas vendas, com relação ao ano passado, mas os preços podem assustar os clientes, já que quase 30% dos entrevistados afirmaram que vão gastar menos porque o orçamento está apertado.

Para 80% dos entrevistados, os presentes para as mães estão mais caros este ano. De acordo com a pesquisa, o consumidor pretende desembolsar, em média, R$ 220. E, por isso, pesquisar os preços virou regra para 81% das pessoas.

A pesquisa mostra ainda que 24% dos entrevistados admitiram que costumam gastar mais do que podem com as compras para o Dia das Mães, sendo que 37% já estão com contas atrasadas e 11% reconhecem que podem deixar de pagar alguma delas para garantir o presente.

Dados mostram que este ano a data deve movimentar mais de R$ 28 milhões no setor. A pesquisa ainda revela que no Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de venda devem ser as roupas, calçados ou acessórios (44%), perfumes (37%), chocolates (23%) e cosméticos (23%).

Em média, cada cliente deve adquirir dois presentes e as principais presenteadas serão a mãe, com 76%, a esposa, com 19%, e a sogra, com 18%. Entre os entrevistados, 43% planejam comemorar na casa da mãe, 29% em sua própria casa e 11% vão almoçar fora, com aumento de 8% em relação a 2021.

A aposta é de bom movimento no comércio da cidade

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul para saber a avaliação da entidade com relação às vendas do Dias das Mães.

Ao jornal, o presidente da ACI de Vargem, Marcelo Oliveira Terra, comentou que, de acordo com o repassado pelo gerente comercial da ACI, José Roberto Pereti, as vendas de uma maneira geral no comércio estão boas e os lojistas estão animados.

“A Associação Comercial e Industrial da cidade tem sentido no comércio que as vendas, de modo geral, melhoraram muito em relação ao ano passado. É de otimismo a projeção da ACI para este Dia das Mães”, disse.

Armazém Calçados

A Gazeta de Vargem Grande contatou alguns estabelecimentos para saber sobre o movimento para a data. Adriana Nogues Beloni, proprietária da Armazém Calçados, contou que a loja está pronta para as vendas do Dia das Mães.

“Nossos estoques estão cheios de novidades. Como trata-se de outono e em nossa cidade faz pouco frio, comprei desde peças de roupas bem levinhas, mas com as cores e modelagens da nova estação, a peças mais pesadas pra quem quer esperar o frio, como casacos, tricôs e jaquetas”, disse.

Conforme explicou, no segmento de calçados, procedeu da mesma maneira. “Temos modelos atemporais, como tênis, mocassim, sapatilhas e outros mais pesados como coturnos e botas. Os acessórios também saem bem para essa data. As bolsas costumam ser presentes que as mulheres amam”, comentou.

Adriana relatou que em todos os seguimentos da loja, calçados, roupas, cintos, bolsas e bijouterias, têm preços bem variados, para atenderem a todas as necessidades dos clientes. “Temos artigos com preços bem acessíveis e também peças mais requintadas com preços mais altos. Mas para facilitar e agitar as vendas, fazemos formas de pagamentos especiais, em até 10 vezes no cartão sem juros”, contou.

Ela falou sobre as vendas de 2022. “Esse ano, apesar das adversidades da economia e também pelo abrandamento da pandemia, as vendas estão melhores que nos últimos dois anos, então estou com a expectativa de que as vendas para essa data serão muito boas”, finalizou.

Lunayma

Armazém Calçados: estoques renovados especialmente para a data



Mariana Haddad, diretora da Lunayma, relatou que a loja está muito otimista com o Mês da Mães. “Afinal, as pessoas estão saindo mais de casa e querem presentear os entes queridos”, disse.

Conforme informou, as lojas Lunayma estão super abastecidas para o mês de maio. “Estamos com coleção completa de botas e sapatos da estação, confecções desde o dia a dia até roupas para noite, sessão de cama mesa e banho, bolsas, carteiras, perfumes importados e muito mais”, contou.

Para Mariana, com certeza o movimento será maior que ano passado, pois a economia já está retomando. “Acredito que o sucesso de vendas deste ano será a sessão Luz da Lua, pois a coleção está maravilhosa e temos agora uma sacola exclusiva”, finalizou.

Eduardo’s Modas



Eduardo Pereira Gomes, gerente da Eduardo’s Modas, também falou sobre a data. “Estamos nos preparando com várias novidades e produtos para atender aos nossos clientes”, afirmou.

Conforme comentou, as expectativas na loja estão boas para esse ano e acreditam que o movimento será bom. Eduardo contou o que acredita que mais será procurado para presentear as mamães. “Dos produtos que temos, a maior procura para o Dia das Mães são blusas, bermudas, conjuntos, entre outros”, contou.

Eletro Outlet

Eletro Outlet tem promoções especiais e sorteios para o Dia das Mães



Ao jornal, Gabriela Multini, da loja Eletro Outlet, comentou sobre a expectativa para as vendas de Dia das Mães. “Estamos nos preparando com promoções específicas para presentear as mães, além de um sorteio para todas as compras realizadas conosco até o dia 7 de maio”, disse.

“Esperamos que haja um movimento um pouco maior que o ano passado, pois mudamos a loja, e agora ela está melhor localizada e com um portfólio mais abrangente”, completou. Para Gabriela, o que mais sairá no Dia das Mães é a linha de beleza da Eletro Outlet. “Acreditamos que a linha de beleza, como secadores, escovas rotativas devem sair mais, assim como os smartphones, afinal nossas mães merecem ser presenteadas”, finalizou.