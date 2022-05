Em apoio à PM, cachorra Raposa da GCM encontrou drogas em mata em São João

Na segunda-feira, dia 25, o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi até São João da Boa Vista, no bairro Recanto do Jaguari, para apoiar ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de droga.

Com a K9 Raposa, cão de faro, foi possível localizar em uma mata uma quantidade considerável de maconha. Pelo local, um rapaz foi abordado pela Polícia Militar, sendo encaminhado até a Cadeia Pública de São João da Boa Vista para elaboração do boletim de ocorrência de tráfico de drogas.