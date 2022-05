Exposição da Via Crucis e Pe. Donizetti está aberta

A Exposição ‘Via Crucis – Um Marco de Fé em Vargem Grande’ foi inaugurada no dia 20, na Casa da Cultura e está aberta à visitação do público.

Os interessados podem visitá-la de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h. Para agendamentos de grupos com monitoria, ligue (19) 3641-6199. A Casa da Cultura está localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.