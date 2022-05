GCM localizou drogas em túmulo de Cemitério

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul localizou porções de cocaína dentro de um túmulo no Cemitério Parque das Acácias, no final de semana.

A operação ocorreu quando os guardas faziam patrulhamento no interior do Cemitério e flagraram três rapazes próximos aos túmulos. Ao verem os GCMs, eles saíram correndo para o fundo do Cemitério, sentido Cohab 6.

Com a K9 Raposa, foi realizada uma vistoria pelo local e os guardas obtiveram sucesso em localizar 47 eppendorfs (pinos) com cocaína, dentro de um túmulo coberto por tijolos. O material foi recolhido e apresentado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.