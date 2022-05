Homem é pego após levar Cadeira de Rodas do PPA, na terça-feira

Um homem foi pego pela Guarda Civil Municipal (GCM) após tentar furtar uma cadeira de rodas do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio, na noite da última terça-feira, dia 26.

Segundo o informado pela GCM à Gazeta de Vargem Grande, por volta das 19h daquele dia, a Guarda foi comunicada por um vigilante que um indivíduo estaria carregando uma cadeira de rodas em atitude suspeita, vindo da direção do Posto de Pronto Atendimento. Ao ser abordado, o mesmo abandonou a cadeira e saiu correndo.

Com base na descrição física e das roupas que usava, as equipes da GCM passaram a procurar o suspeito, que foi encontrado próximo ao Cemitério da Saudade. Ao ser questionado pelos guardas, ele confessou que havia subtraído a cadeira de rodas do PPA e a abandonou porque se assustou com o vigilante.

Após confirmação do furto junto aos funcionários da unidade de saúde, inclusive também por meio de checagem do sistema de videomonitoramento existente no local, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de furto.

Ele foi levado ao Plantão da Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada. Participaram da ocorrência o GCM Gonçalves, na Central, os subinspetores Márcio e Garcia, além dos GCMs Muniz e Vera Lúcia.

Cadeira de rodas foi furtada do PPA na noite de terça-feira. Foto: Guarda Civil Municipal