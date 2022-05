Parceria entre Escola Alexandre Fleming e Jita Kyoei oferece judô a alunos

A Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral e o Judô Jita Kyoei celebraram parceira que disponibilizará aulas de judô para todos os seus alunos. As aulas irão começar na terça-feira, dia 3 e serão ministradas pelo sensei Marco Aurélio Lodi. Segundo o informado, o objetivo será instituir o judô como disciplina semanal para os alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° do colegial.

As aulas acontecerão na escola todas as semanas. “O sonho de Jigoro Kano está se fazendo realidade aqui em Vargem, onde poderemos usar o judô como instrumento e ferramenta na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos da escola Alexandre Fleming”, comentou o sensei, se referindo a Jigoro Kano, fundador do judô. “Agradecemos e parabenizamos a escola, seu corpo diretivo e docente através da diretora Fabiana Bonini, que tornaram possível oferecer o judô como mais uma opção aos alunos matriculados”, comentou o sensei Marco.

Em entrevista à Gazeta, ele informou o que o motivou a desenvolver este projeto. “Penso que o judô e o esporte em geral devem chegar de forma qualitativa e gratuita a todos. Pensando nisso, entendi que muitos alunos não praticam nenhuma atividade física ou o próprio judô porque não podem pagar ou não têm acesso a isso”, observou.

“Levar o judô para dentro das escolas dá a oportunidade de todos os matriculados lá treinarem, aprenderem e ajuda demais no desenvolvimento da atenção, da disciplina, dos conceitos de equilíbrio e equidade, e tudo isso somar-se-á àquilo que a escola anseia”, finalizou.