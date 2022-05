Polícia Militar Ambiental embargou área

A equipe da Polícia Ambiental composta pelo Cb. Elias e o Sd. Osvaldo, em decorrência do atendimento de fiscalização ambiental em um sítio de Vargem Grande do Sul, constatou área de 0,0567 hectares, no domingo, dia 24, em situação irregular.

No local, foi verificado que o proprietário estava dificultando a regeneração de vegetação exótica Brachiaria em área de preservação permanente, através de abertura de valeta e depósito de tijolos cerâmicos próximo a nascente, sem que estivesse amparada por autorização do órgão competente.

Assim, os policiais elaboraram o Auto de Infração Ambiental (AIA), no valor de R$ 283,50 por violação do artigo 48 da Resolução 05/21 e ocorreu o embargo da área autuada, conforme o divulgado à imprensa.