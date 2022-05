Receitas de Cidinha Ferri vira livro “Sabores de Uma Vida”

Filhos de Cidinha Ferri a homenageiam com livro “Receitas de Uma Vida”



Muito conhecida pelo trabalho que durante anos realizou no Supermercado Estrela, junto com o marido Antônio Ferri, Maria Aparecida Arrigoni Ferri, mais conhecida como Cidinha Ferri, vai ter suas principais receitas de culinária publicadas em um livro. A ideia de homenagear a mãe com o livro “Sabores de Uma Vida”, partiu da filha Ana Paula Arrigoni Ferri, que há cerca de quatro anos, começou a trabalhar a ideia juntamente com seu irmão Guilherme Arrigoni Ferri.

“Estava no escritório do supermercado, era uma época próxima ao Dia das Mães e me deu uma saudade grande de minha mãe. Vieram as lembranças e surgiu a ideia de homenageá-la com aquilo que ela mais gostava de fazer, que era cozinhar”, afirmou Paula na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande.

Paula disse que durante o tempo que sua mãe trabalhou com seu pai no supermercado, ela trocou muitas receitas com as clientes que eram suas amigas. Cidinha faleceu em 2011 e deixou marcas profundas em todos que a conheceram, pela sua alegria de viver, sua dedicação ao trabalho, como esposa e mãe de família.

Além das receitas de Cidinha, Paula comentou que o livro também conterá várias receitas de suas amigas. “Fizemos nestes anos um trabalho minucioso de pesquisa, conversando com as pessoas que eram amigas de minha mãe e também clientes do supermercado. Resgatamos muitas receitas antigas e tivemos o trabalho de adequar e padronizar estas receitas para que as pessoas também pudessem produzi-las da forma mais exata possível”, explicou Paula.

Além dessas receitas, o livro contará com outras novidades como pratos feitos sem lactose ou glúten para atender a um grupo crescente de pessoas que sofrem quando ingerem alimentos contendo estas substâncias. Receitas de salgados, doces e drinques também farão parte do livro que terá capa grossa e será tipo espiral para melhor manuseio.

Ação Social

Foi através da sugestão do irmão Guilherme, que surgiu a ideia de tornar a venda do livro numa ação social, com a renda sendo revertida para a entidade Grupo de Apoio à Vida (GAVI). Explicou Paula que sua mãe participou durante alguns anos como voluntária do GAVI, instituição criada para dar apoio às pessoas que sofrem com o câncer.

No depoimento que fará parte do livro, Paula afirma que sua mãe contava a eles sobre quão bonito era este trabalho e eles percebiam como ela ficava envolvida emocionalmente com ele. Por esta razão, no livro também haverá uma pequena história da criação do GAVI e dos trabalhos que ele realiza em Vargem Grande do Sul.

O livro também traz um pequeno texto escrito pela professora Márcia Iared, atual diretora de Cultura do município, que relata na “História da cidade pela ótica da cozinha”, suas lembranças da Rua do Comércio e da “Frutaria dos Ferri”, de onde, segundo dona Márcia, era impossível não se perturbar com o aroma delicioso que vinha da cozinha existente nos fundos daquela casa. “Hoje, podemos afirmar que Cidinha, chegando naquela família, soube sempre com alegria, no ato de bem cozinhar, honrar a tradição de Dona Arminda e Darci (respectivamente mãe e irmã de Toninho Ferri) que tanto marcaram nossa ‘memória do cheiro’.

O livro está programado para ser lançado no mês de maio, mês que se comemora o Dia das Mães, no Supermercado Estrela e no evento, deverão estar presentes as pessoas que cederam as receitas, familiares e demais convidados. O evento será aberto a todas as pessoas e quem quiser adquirir o livro, além de poder desfrutar de deliciosas receitas, vai poder colaborar com o GAVI que desenvolve uma exemplar ação social de amor ao próximo em Vargem Grande do Sul.

A data ainda será marcada e divulgada pelos meios de comunicação. No entanto, Paula e Guilherme desde já convidam a todos os amigos, clientes e conhecidos de sua mãe a participarem do lançamento do livro.