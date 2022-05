Treinamento para Operação Corta Fogo foi realizado em Vargem Grande do Sul

Membros de equipes municipais de combate a incêndio participaram do treinamento prático da operação corta-fogo de combate a incêndio em cobertura vegetal, realizada na quinta-feira, dia 28, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, em Vargem Grande do Sul.

De acordo com o relatado pela prefeitura, participaram membros públicos da cidade e região, dessa preparação para o período de seca e incêndios. O treinamento da operação corta fogo foi conduzido pelo Bombeiro Militar de São João da Boa Vista, Sargento Rogério José de França.

Os participantes tiveram a oportunidade de atuar em treinamento prático e teórico com equipamentos de combate a incêndio como atomizador, abafadores, caminhão e outros. O objetivo é preparar as equipes para a prevenção de incêndios em Vargem e região.

De Vargem Grande do Sul participaram equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Departamento de Meio Ambiente e alunos da escola de Bombeiro Civil, também participaram órgãos públicos das cidades da região.