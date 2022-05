Vítor Correa sobe ao pódio em Interlagos no Superbike Brasil

O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa subiu ao pódio em Interlagos no último domingo, dia 24, ao ficar na quinta colocação na corrida do Superbike Brasil, campeonato de motovelocidade, na categoria Junior Cup.

O garotinho, filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, disputou a segunda etapa do campeonato e somou mais pontos no ranking. Ele terminou a corrida atrás dos pilotos Enzo Ximenes, que venceu a prova, Leo Marques, Miguel Garcia (que foi o vencedor da primeira prova) e Marcos Vinícius.

A terceira etapa será no dia 15 de maio, também em Interlagos. Quem quiser ver o desempenho de Vítor Hugo, as corridas estão disponibilizadas no canal do Youtube do Superbike Brasil, acessando o link www.youtube.com/SuperBikeBrasil.

O piloto vargengrandense ganhou troféu e somou pontos no ranking