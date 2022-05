Campeonato Municipal de Veteranos 2022 segue com boas disputas

Em uma partida com muitos gols, o Palmeirinha FC venceu a equipe do Ajax FC por 4 a 2, em jogo disputado pela segunda rodada do Campeonato Municipal de Veteranos 2022. Os times se enfrentaram no dia 26, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Os gols marcados pelo time do Palmeirinha foram de Thiago Luís Galo e Eder Aparecido Siqueira, marcando dois gols cada. Já pelo time do Ajax FC os gols foram marcados por Celso Luís Domingues e Marcos Gomes da Silva.

Na noite de sexta-feira, dia 29, os jogos seriam entre Unidos da Vila e Sambai.com e III Vilas contra Amigos do Beira Rio. Já na terça-feira, dia 3 de maio, jogam Palmeirinhas e Unidos da Vila e na sexta-feira, dia 6, serão mais duas partidas: III Vilas contra o Ajax e na sequência, jogam Sambai.com contra Amigos do Beira Rio. Os resultados serão divulgados na próxima edição da Gazeta.