Entidades recebem recursos de ação solidária

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul, em sua reunião realizada na noite da terça-feira, dia 26, no Centro Pastoral São Benedito, fez a entrega dos recursos obtidos com a ação Pizza Solidária realizada há algumas semanas. As entidades beneficiadas foram a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul e a Associação Dom Bosco.

O presidente do Rotary, Mário Malaguti, ao iniciar a reunião, comentou a respeito da mobilização e participação dos voluntários, informando que além dos membros do Rotary, o pessoal da Apae e da Casa Dom Bosco auxiliaram nas vendas. Assim, o Rotary comercializou 448 unidades, a Casa Dom Bosco, 330 pizzas e a Apae mais 150 unidades, totalizando 928 pizzas vendidas na ação solidária.

Mário ressaltou a importância de ajudar as entidades assistenciais de Vargem, destacando que a união faz a força e lembrou que este foi o segundo evento que o Rotary faz com ajuda das entidades onde é dividido o lucro.

Na sequência, Mário chamou Faislhe Rafael Doval, presidente da Apae, e Ana Márcia Pereira Sabino, diretora da entidade, para a entrega do cheque no valor de R$ 2.535,00. Também foram convidados Fernanda Nogues, presidente da Associação Dom Bosco, e o tesoureiro Anderson Luís dos Santos, que receberam o cheque de R$ 6.821,00 .

Os presidentes Fernanda e Faislhe falaram da importância da ajuda, uma vez que as entidades fazem conta de centavos e qualquer quantia é sempre bem vinda. Ressaltaram ainda que ajuda as pessoas é sempre importante e que o Rotary está sendo um grande parceiro das entidades.

