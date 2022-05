Escolas Municipais receberam o projeto Baú de História

As Escolas Municipais Nair Bolonha e Padre Donizetti, de Vargem Grande do Sul, foram contempladas com o projeto “Baú de Histórias”. Na quarta-feira, dia 27, as escolas receberam o acervo, composto por livros, fantoches, jogos, brinquedos e outros materiais pedagógicos, além de toda estrutura em MDF.

A entrega dos baús foi realizada pela equipe do Grupo Komedi, através da empresa apoiadora da ação, Renovias. Também foram feitas apresentações de teatro e brincadeiras com os alunos das escolas. Além do baú repleto de livros e jogos, as escolas também participaram de oficinas de contos de histórias que foram oferecidas pelo projeto. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e a criatividade das crianças.

Montado em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, que armazenam todo o acervo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos em geral. Com o pano de fundo, o projeto “Baú de Histórias” supre uma demanda literária com bibliotecas para suporte nas ações difusoras da literatura e oferecimento de oficinas de contação de histórias.

O projeto é Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, “Baú de Histórias” é realizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da Incentivar e patrocínio da Renovias.

Incentivadora do projeto nos municípios da região, a Renovias acredita no poder de transformação das comunidades através de projetos sociais, culturais e esportivos que venham a somar na construção de um mundo mais justo e com mais oportunidades. Por isso, ações como o “Baú de Histórias” são apoiadas pela concessionária.

Além de Vargem, também serão atendidas com a iniciativa instituições de oito cidades como São José do Rio Pardo, Mococa, Santo Antônio de Posse, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Na próxima semana, as oficinas Baú de Histórias serão desenvolvidas no dia 2 de maio, das 9h às 11h, na Associação Lucas Tapis e nos dias 9 de maio, das 8h30 às 13h30 na Emeb Padre Donizetti e das 10h30 às 13h30 na Emeb Nair Bolonha.

Grupo Komedi encantou a garotada

Crianças também puderam acessar livros e jogos do baú