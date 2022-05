Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu João Batista da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 25 de abril. Era viúvo de Hilda Cândido Dias da Silva; deixou o filho Rodrigo; netos; o irmão Nélson e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Etelvino Ferreira de Souza, conhecido como Tiririca, aos 59 anos de idade, no dia 25 de abril. Era viúvo de Evani Batista; deixou os filhos Edilânia, Edimiltom, Edivânia, Edilene e Weliton; os genros Júlio e Luís; os netos Kauan, Yasmin, Kemily, Keity, Wesley, Welison, Emilaine, Nicolas, Nicole, Neitan, Nouan, Laiza e Eloisa; as irmãs Maria, Socorro e Dasneve; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Áurea Carolina Junqueira Bedin, aos 41 anos de idade, no dia 28 de abril. Deixa os pais Wanda Carolina Gurjão Junqueira e Joaquim Junqueira; o marido Joilson Donizete Bedin; os filhos Thales, Marissa e Bento e a irmã Larissa. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério da Saudade.

