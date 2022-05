Judô Bushido promove Torneio Interno com cerca de 100 alunos

No domingo dia 24, foi realizado o Torneio Interno Bushido de Judô 2022, promovido pelo Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia. O torneio contou com a participação de aproximadamente 100 judocas do projeto Bushido.

As categorias foram divididas em no máximo cinco judocas cada uma e todos receberam medalhas e um cupcake de surpresa. O evento contou com a presença do diretor de esportes, Luís Carlos e muitos pais, mães, parentes e amigos dos atletas.

“Parabéns a todos os judocas que participaram, lutaram e se divertiram nesse domingo especial do judô, foi uma grande festa da família Bushido”, comentou o sensei. “Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos alunos pais e mães que ajudaram na organização do evento, ao Luís Carlos e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu.

Cerca de 100 judocas participaram do evento