Prazo para tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor termina quarta-feira, dia 4

Os eleitores devem estar atentos ao prazo final para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor, que termina na próxima quarta-feira, dia 4 de maio. É também a data limite para solicitação do uso do nome social do documento, uma vez que ocorrerá o fechamento do cadastro eleitoral e não serão permitidas mais mudanças para as Eleições 2022.

Felizmente, todos esses serviços podem ser feitos on-line pelo sistema Título Net, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O jovem ou qualquer outro eleitor poderá pedir seu título de eleitor diretamente pelo site do TRE-SP, pelo link www.tre-sp.jus.br/eleitor/atendimento-online/titulo-de-eleitor.

Neste mesmo endereço é possível transferir de município, local de votação dentro do mesmo município ou fazer alguma alteração no título como, por exemplo, o nome. Porém, o prazo final para requerer o título de eleitor, transferência ou revisão dos dados é quarta-feira, dia 4.

Plantão

Ainda assim, os munícipes que preferem o atendimento presencial, mas deixaram para a última hora terão oportunidade de emitir, transferir ou regularizar o título. Neste sábado, dia 30, e no domingo, dia 1º, o Cartório Eleitoral de Vargem trabalhará em regime de plantão, das 11h às 17h. Na segunda-feira, dia 2, na terça, dia 3, e na quarta, dia 4, o Cartório funcionará das 9h às 18h.

Atualmente, o Cartório Eleitoral de Vargem está funcionando embaixo do Poupatempo, na Rua Silva Jardim, nº 655, no Centro, das 12h às 18h. Para mais informações, o telefone é o 3641-3578, que também é WhatsApp.

Em Vargem

Em 2020, o Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul teve 214 alistamentos e, em 2021, foram 443. Já neste ano, 346 pessoas se alistaram, sendo, na grande maioria, jovens. Em janeiro, houve 77 alistamentos, em fevereiro houve 41, em março, 114 e, em abril, até segunda-feira, dia 25, 114. Analisando os números de alistamento por meses neste ano, é possível ver que a mobilização de artistas, do TSE e da população em si, que ocorreu em março, também surtiu efeito nos jovens da cidade.

Apenas em abril, além dos 114 alistamentos, o Cartório Eleitoral realizou 57 revisões e 26 transferências, totalizando 197 pessoas fazendo ou atualizando o título.